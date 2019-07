Halvdelen af rederierne frygter angreb på skibenes systemer

Torsdag 25. juli 2019 kl: 08:04

Skibet sejler midt ude på havet, og pludselig mister kaptajnen adgang til skibet systemer. Skibet er blevet hacket og kriminelle har nu kontrollen. De har adgang til skibets systemer, hvor de kan slette oplysninger om besætningen, samt fjerne data på hvad skibet fragter. Kaptajnen kan intet stille op.



Af: Redaktionen Scenariet er mere end en fantasi. Det er en del af hverdagen for skibsfarten. 50 procent af rederiers administrererende direktører frygter, at deres skiber bliver ramt af cyberangreb, som scenariet beskriver.- Det er klart, at risikoen for cyberangreb på vores medlemmers skibe er en ting, som rederierne er nødt til at forholde sig til. Hvis det lykkes for kriminelle, fremmede magter eller andre at bryde i et skibs system, vil det have store økonomiske konsekvenser og i sidste ende kan det være farligt, siger fungerende direktør for Sikkerhed, Miljø og Maritim Forskning i Danske Rederier, Asbjørn Overgaard Christiansen.Danske Rederier peger på, at Forsvarets efterretningstjeneste i sin seneste rapport om cybertruslen mod den danske maritime sektor vurderer, at risikoen for spionage og kriminelle angreb er meget høj.- Derfor tager Danske Rederier også risikoen for angreb meget alvorligt, siger Asbjørn Overgaard Christiansen og fortsætter:- Medlemmerne er meget opmærksomme på disse trusler og investerer store ressourcer i at beskytte sig mod angreb. Samtidig samarbejder vi med andre sektorer om at udveksle viden og erfaringer om hvordan vi i fællesskab bedst sikre os.