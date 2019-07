DAF XF har fået britisk pris

Tirsdag 23. juli 2019 kl: 22:33

Robin Easton, DAF Trucks UK’s adm. direktør, ved prisuddelingsceremonien ”Fleet Truck of the Year Award” sammen med Claudia Winkleman, MT Awards’ vært.

Af: Redaktionen MT Awards 2019 dommerpanel - associeret med det førende fagblad Motor Transport - anerkendte DAF XF serien for de gunstige driftsomkostninger, den enestående kabineplads og den briliante eftermarkedssupport, som netværket yder. Ydermere blev DAF’s topklassemodel udnævnt til ‘Fleet Truck of the Year 2019’ på grund af sine fremragende “value for money” egenskaber og stærke tilbagekøbsværdier, som er vigtige faktorer for flådeejere.2019 udnævnelsen af XF serien er DAF’s “Fleet Truck of the Year” pris nummer 18, siden de første Motor Transport Awards blev uddelt tilbage i 1986.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.