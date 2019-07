Det skal være enklere at rejse med tog ud i Europa

DEN SVENSKE REGERING:

Torsdag 18. juli 2019 kl: 23:52

Af: Redaktionen Trafikverket skal udrede forudsætningerne for at håndtere nattog med daglige afgange til flere europæiske byer. Opgaven inderholder blandt andet at se på, hvilken trafik, der bør satses på, pege på en tidsplan og bedømme omkostningerne. Trafikverket skal også se på andre muligheder som kan understøtte etableringen af nattog til udlandet, og hvordan den svenske stat kan bidrage til at trafikken på sigt kan drives på kommercielle vilkår.Trafikanalys skal se på, hvordan det kan blive enklere at booke udenlandrejser med tog, og hvilke initiativer den svenske stat kan tage, for at brancheaktørerne kan gøre det enklere for kunderne at booke udenlandsrejser med tog- Antallet af togrejser stiger, og der er stor interesse for at kunne vælge at rejse med tog på ferie - og på jobbet, siger den svenske infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).- Med nattog til udlandet og med enklere måder at booke internationale togbilletter på, kan toget blive det oplagte alternativ når det gælder rejser i Europa, siger han videre.Trafikverket og Trafikanalys skal være færdig med opgaven, så den kan præsenteres senest 30. april 2020.