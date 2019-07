Fynsk vognmand kører ud med gående gulv

Onsdag 17. juli 2019 kl: 09:24

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede trailer er bygget op over et selvbærende alu-chassis med en kraftig og stabil kongeboltkonstruktion i stålprofil. Chaissiset har en aluminiums-hjælperamme i den selvbærende konstruktion for at give en mindre egenvægt og større volumen.Trailerkassen er bygget op med 3/2 mm tykke og 600 mm brede aluminiumssider, der er fuldsvejst indvendigt. Kassen har en speciel overkantsprofil med løbeskinne til en aluminiumsskillevæg, der har frigang over bund på ca. 100 mm.Det gående gulv er et Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF betjening.Bagdørene er udført i alu-profiler. Under bagdørene er der en tre-trins stige. Det ud over er der monteret kost- og skovlbeslag samt plastværktøjskasser samt en tre meter stige og stopklodser.Traileren, der er leveret med automatisk rullepresenning og suge-/blæsanlæg, har en volumen ca. 91,3 kubikmeter.Den er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede akslet med skivebremser. Tredie aksel er styrbar. Den tilladte totalvægt er på 42.000 kg.Den nye Walking Floor-trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Ølsted & Allested Vognmandsforretning har rødder tilbage til 1917 og drives i dag af fjerde generation.