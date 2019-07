Danskerne er blevet mere klimabevidste på ferien

UNDERSØGELSE:

Mandag 15. juli 2019 kl: 07:58

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring i maj 2019 blandt 1560 repræsentativt udvalgte danskere.

Af: Redaktionen I forbindelse med valget til Folketinget 5. juni kom klimaet for alvor på dagsordenen. Men det er ikke kun på det politiske plan, klimaudfordringerne er blevet et tema. Det har for mange danskeres vedkommende også fået indflydelse på, hvordan de rejser. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring.I undersøgelsen svarer 15 procent, at de har ændret rejsevaner for at blive mere klimavenlige.For lidt under 10 procents vedkommende har det konkret udmøntet sig i, at de flyver mindre, mens 5 procent siger, de har valgt at rejse mindre til udlandet for at undgå at belaste klimaet. 2 procent af de adspurgte peger på andre måder, de har ændret deres rejsevaner på for at mindske deres klimabelastning.At så mange danskere har taget konkrete skridt til at rejse mere klimabevidst, glæder Dan Kjølhede Laursen, der er direktør i Gouda Rejseforsikring, men han kalder samtidig tallene for overraskende.- Selvom klima selvfølgelig har fyldt meget i medierne den seneste tid, så er det både overraskende og glædeligt, at så mange danskere er blevet bevidste om, hvilket klimaaftryk de sætter i forbindelse med rejser, siger Dan Kjølhede Laursen.Og selvom flytrafik ikke er den største udleder af CO2 på globalt plan, så peger Dan Kjølhede Laursen på, at tallene kan tyde på, at danskerne generelt tænker klima mere ind i deres hverdag.- Den nye regering har lavet en meget ambitiøs målsætning på klimaområdet, og tallene peger i retning af, at mange danskere ikke bare bakker op om det, men at de også aktivt støtter det i deres hverdag ved at ændre i deres forbrugsvaner, siger Dan Kjølhede Laursen.