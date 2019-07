EU-landenes myndigheder kan sende bøderne hjem til udenlandske bilister

Torsdag 4. juli 2019 kl: 09:40

Hastighedsovertrædelser

Manglende brug af sikkerhedssele

Fremkørsel mod lyssignal

Spirituskørsel

Kørsel under påvirkning af stoffer

Manglende brug af styrthjelm

Ulovlig brug af kørebane

Ulovlig brug af mobiltelefon eller anden kommunikationsanordning under kørslen

Af: Redaktionen Mandag 1. juli åbnede Danmark for, at andre EU-landes myndigheder kan slå danske køretøjer op i motorregisteret og dermed finde frem til ejeren. Det er et nyt EU-direktiv, der skal gøre det lettere at finde identiteten på de personer, der begår bestemte færdselsovertrædelser i EU, der danner baggrund for den nye mulighed.Det betyder, at hvis danske bilister kører for hurtigt i et andet EU-land, vil myndigheden i det land, hvor der er begået en hastighedsovertrædelse, have adgang til at søge ejeroplysninger af køretøjet i Danmark og derefter sende en bøde direkte til ejeren eller brugeren af køretøjet.Politiet i Danmark vil ikke blive underrettet om, at der er sendt en bøde til en ejer eller bruger af et dansk køretøj, hvorfor politiet i Danmark heller ikke vil have mulighed for at hjælpe med eventuelle spørgsmål. Er der spørgsmål til den fremsendte bøde, skal afsenderen af bøden kontaktes direkte.Ved disse overtrædelser kan EU-landene søger ejerforhold i det danske motorregister:Det er reglerne i det EU-land, hvor overtrædelsen er begået, der afgør, hvordan udenlandske bilister vil blive retsforfulgt.