Handelsaftale mellem EU og Sydamerika styrker de kommercielle bånd

Mandag 1. juli 2019 kl: 08:57

Aftale vil styrke EU - til gavn for dansk søfart

Af: Redaktionen - Vi er i Danske Rederier svært tilfredse med, at aftalen mellem EU og Mercosur landene nu endelig er kommet i hus. Dansk søfart har i dag et stort fodaftryk i Sydamerika - og vil uden tvivl drage fordel af den markedsåbning og dermed mulighed for øget samhandel, som følger af den nye handelsaftale, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Hun peger på, at handelsaftaler som den med Mercosur er afgørende for en lille og åben økonomi som den danske.- Og når det samtidig forbinder os yderligere med en række af vores vigtigste markeder, kan vi kun glæde os over det, siger Anne H. Steffensen videre.Som eksportnation nyder Danmark godt af de markedsmuligheder, som udløber af nye handelsaftaler. Aftalen med Mercosur-landene har været undervejs siden år 2000, hvor forhandlingerne gik i gang. Danske Rederier påpeger, at den nye aftale styrker EU's handelsdagsorden.- Aftalen sender et stærkt signal fra EU i disse tider, hvor protektionismen og den økonomiske enegang har rygvind. EU har lagt meget politisk kapital i fremadrettet at sikre progressive handelsaftaler med omverdenen - og er nu kommet i mål med den største handelsaftale i EU's historie. Vi må stadig afvente det endelige indhold af aftalen - men det er uden tvivl et flot resultat, siger Anne H. Steffensen.Dansk skibsfart eksporterer i dag for ca. 5,6 milliarder kroner til de fire Mercosur-lande - Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay.