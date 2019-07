Nye danske klimamål skal være ledestjerne for verden

KLIMAMINISTER:

Mandag 1. juli 2019 kl: 10:00

Af: Redaktionen Med den nye S-Regerings klimamål om en 70 procents CO2-reduktion i 2030 i forhold ti 1990 i kufferten rejste klimaminister Dan Jørgensen søndag til Abu Dhabi for at præsentere indholdet af det dansk ledede grønne energispor til FN’s klimatopmøde i september i New York.Hvis de ambitiøse klimamål i Parisaftalen skal nås, er det med Klimaministeriets ord altafgørende, at verdenssamfundet får sat ekstra turbo på den globale grønne omstilling - særlig når det kommer til grøn energi.

- Der skal turbo på den grønne omstilling, hvis vi skal redde klimaet. Det ved flere og flere lande heldigvis godt. Derfor leder de efter gode eksempler og foregangslande de kan følge. Hermed har Danmark en unik mulighed for at påvirke dem og gøre en reel forskel globalt, siger Dan Jørgensen.





De grønne muligheder er krystalklare

Både pengene, teknologierne og ikke mindst viljen til at investere globalt i grøn energi er ifølge ministeren til stede. Men der er behov for, at landene i højere grad får skabt bedre rammer for private investeringer. Det handler om langsigtede nationale energiplaner, lavere risici for investeringer og en fysisk infrastruktur, som kan håndtere store mængder vedvarende energi.

En hurtig global grøn omstilling kan også øge adgangen til energi for de 840 millioner mennesker, som i dag lever uden elektricitet. Samtidig er der mulighed for at skabe over 65 millioner nye grønne job på verdensplan.





- Alle ingredienserne til en massiv global grøn omstilling er til stede. Grøn energi er nu klart billigere end sort. Men vi må række hånden ud til de private investorer. Det er helt centralt, at vi får dem med i et globalt grønt parløb med verdens lande. Nu handler det om at vise mod i FN og tage de helt nødvendige beslutninger for, at vi kan få sat gang i den grønne globale klimaindsats. Det håber jeg i den grad, at mødet her i Abu Dhabi kan medvirke til, siger Dan Jørgensen.





Mødet afholdes søndag 30. juni og mandag 1.juli i Abu Dhabi. Danmark leder energisporet sammen med Etiopien og FN-organisationen Sustainable Energy for All.









