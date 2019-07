Vognmandsorganisation er tilfreds med vejledning i tre månder

Mandag 1. juli 2019 kl: 08:06

Af: Redaktionen - Vi har længe været klar over, at en lang række tilladelser ikke ville nå at komme på plads, og det står klart, at ikke alle, der kører godskørsel med varebil, når at få deres tilladelser inden 1. juli. Vi har været i intens kontakt med både den nye regering og Færdselsstyrelsen om problemet og er derfor meget glade for den aftale, politiet og Færdselsstyrelsen har lavet for de næste tre måneder, siger Ove Holm, der er underdirektør og chef for erhvervspolitisk afdeling i DTL.DTL anbefaler, at hvis man som vognmand har ansøgt korrekt og rettidigt - det vil sige inden 1. april og med alle relevante og korrekt udfyldte bilag - kontakter Færdselsstyrelsen for at høre om status i ens sag.- Fra DTLs side har vi den holdning, at der må og skal være styr på varebilsområdet - og det har været et stort ønske fra branchen. Nu har vi lovgivningen og en ikrafttræden lige om lidt. Men det er en god, pragmatisk løsning at give tre måneders vejledende myndighedskontrol, så papirerne kan komme på plads, siger Ove Holm og fortsætter:- Det er vigtigt at understrege, hvad Færdselsstyrelsen og politiet da også gør, at myndighedskontrollen fortsætter uændret i forhold til alle andre forhold. Henstanden og den lempelige kontrol frem til og med september gælder udelukkende i forhold til vognmandstilladelsen.