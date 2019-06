- Vognmand fra Undløse har ikke undladt noget til tilfældighederne

Fredag 21. juni 2019 kl: 13:00

Godt 16 måneder varede projektet med den nye tre-akslede trækker. Det startede 24. februar sidste år, hvor vognmand Per Andersen, tidligere salgschef hos Scania i Sorø Keld Nielsen og opbygningsværkfører hos Scania i Vojens Gert Nommensen mødtes. Årsagen til projektets lange varighed var, at Per Andersen ikke skulle have en almindelig bil - men en udstillingsbil.









Per Andersen havde ved første møde mange tanker om bilens design, og i samarbejde med Scania’s opbyggerteam i Vojens blev idéer diskuteret, modificeret og skitseret. Efter seks måneder var opbygningen på plads, og Scania i Vojens kunne kaste sig over projektet, der bestod af flere specialudviklede løsninger.









Per Andersen ønskede sig blandt andet en glat bagvæg med motiv bag førerhuset og 8-tommer lodrette udstødninger. Derfor designede Scania Vojens en matchende galge i højpoleret rustfrit stål, der ikke kom i karambolage med motivet, og som de samtidig kunne fastmontere ’piberne’ til.









En speciel bagkofanger var også et af vognmandens ønsker. Den skulle se ud som ingen anden - og det satte Scania’s opbyggerteam på en spændende opgave.









- Vi fik hjælp af en teknisk tegner fra Kolding, som kunne hjælpe os med at tegne bagkofangeren i 3D, så vi kunne se, hvordan resultatet ville se ud på bilen. Samtidig fik vi også det meste skåret ud på en laserskæremaskine. Ved at løsne to bolte under afdækningspladen kan man vippe hele kofangeren bagover, så batterierne let kan serviceres og vedligeholdes, forklarer opbygningsværkfører Gert Nommensen.









Placeringen af bilens hydrauliktank fra PTO Teknik blev også noget af et hovedbrud for opbyggerne i Vojens.









- Per Andersen nævnte en kombitank på venstre side, men sådan en løsning er ret omkostningsfuld, så vi rådgav ham om en anden løsning, som vi tidligere har arbejdet med på en opbygning til Norge. Løsningen blev derfor en boks/skab-løsning med plads til 245 liter hydraulikolie og et skab med udtræksskuffer på ca. 300 mm, siger Gert Nommensen.









Bilen er derudover også opbygget med store trekant-skabe mellem akslerne, der kan bruges til opbevaring af snekæder om vinteren, skærme fra Parlock, topslebet, rødlakeret alu-dørk monteret uden synlige skruer i 3/5 mm tykkelse, glat sideværn fremstillet i rustfrit stål og monteret med originalt Scania-gummiophæng samt forlænget solskærm importeret fra Holland, så den ikke ligner andre i Danmark.









Auma Autolakering i Frederikssund har stået for lakeringen af bilen i de karakteristiske røde-hvide firmafarver.









Indendørs er der ikke sparet på komforten i det store S-førerhus. Det er blandt andet udstyret med læderpakke, Premium-sæder med ventilation og varme, læderrat, elektrisk opvarmede og justerbare spejle, udtrækbar køje på 100 cm i bredden, klimaanlæg, integreret aircooler og oliefyr, der kan startes via Scania Fleet Management app, 7-tommer infotainmentsystem med navigation og DAB radio, køleskab og røde sikkerhedsseler til at matche bilens design. Derudover er bilen udstyret med sikkerhedssystemer - AEB, LDW og ACC.









FL Buur Design i Vrå har stået for førerhusindretningen med hvid og rød læderknappolstring, rødlakeret instrumentbord og dørsider og et jubilæumsskjold i læder, der markerer Per Andersens 25-års jubilæum 1. december 2018.









Vognmand Per Andersen har tilvalgt en Scania Repair- og Maintenance serviceaftale baseret på Scania’s skræddersyet service-koncept. Samtidig får han trådløs tachograph-overførsel af køre-hviletidsdata og en oversigtsrapport via Scanias Communicatorboks. Bilen er derudover finansieret hos Scania’s finansieringsselskab, Scania Finans.