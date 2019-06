Rundtip-trailer skal køre for Givskud-vognmand

Onsdag 19. juni 2019 kl: 12:22

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede rundtiptrailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. PÅ begge sider er der monteret cyklistværn.Rundtipkassen har - hvis man kan tale om sider i en rund opbygning - sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke. Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade, så den samlede tykkelse når op på 14 mm. Dog er den ekstra plade kun 5 millimeter forreste del. Bunden er derudover beklædt med en 4 mm Hardox-450 bundplade kassens fulde længde. Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålpladeBagklappen er udført af 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler. Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem.



Traileren har monteret stigebeslag og stige, værktøjskasse i venstre side samt kost og skovl beslag.





Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel selvstyrende og med låsefunktion ved bak. Der til kommer en Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil





Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Givskud Vognmandsforretning blev i 1987 overtaget af anden generation - sønnerne Peder og Ole Madsen. I 2009 gik Peder Madsen på pension, og Ole Madsen fortsatte som ejer. Givskud Vognmandsforretning råder over 10 lastbiler og tilbyder en bred vifte af kørsel op til 36 ton med lastbiler med eller uden kran.









