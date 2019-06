Transportøkonomisk forening sætter fokus på transportøkonomi, samfundsøkonomi og beslutningsprocessor

Torsdag 6. juni 2019 kl: 23:00

Af: Redaktionen Knud Erik Andersen, tidligere vej- og trafikchef i Vejdirektoratet, holder oplæg om Femern-forbindelsen. Herunder omtale af trafikberegninger, den politiske beslutningsproces og om habiliteten hos både opdragsgiver og konsulenter.Eskil Thuesen, ressourcedirektør hos Movia, vil forklare de faglige grunde, der er til at glæde sig til den kommende letbane i Hovedstaden, og give en kritik af forudsætningerne for de samfundsøkonomiske vurderinger.Mogens Fosgerau, økonomiprofessor ved Københavns Universitet, vil kommentere de to indlæg samt forholde sig til bredere økonomiske effekter.Arrangementet finder sted hos Danske Rederier i Amaliegade 33 i København mellem klokken 15 og 17.Arrangementet er gratis for medlemmer af TØF. For ikke-medlemmer er prisen 625 kroner.