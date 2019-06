Nordjysk lastbilforhandler sender special-enhed til Grønland

Torsdag 6. juni 2019 kl: 08:02

Af: Redaktionen Den tre-akslede Scania, der har styrbar bagaksel, og træk på de andre to aksler, er grundlæggende en tandem-trækker. Den har parabelfjedre på forakslen og luftaffjedring på træk- og bogieakslerne. Akseltrykkene er fordelt med 9 tons på forakslen og 2 gange 13 tons på de to bagaksler. Den nye trækker er bygget op over en kraftig og dobbelte chassisramme, og den robuste konstruktion omfatter også såkaldt XT-front med stålkofanger og integreret træktøj med kapacitet til 40 tons lige træk samt aftageligt sneplovsbeslag.Drivlinen består af en 13-liters seks-cylindret dieselmotor på 460 hk (Euro 3) samt en 14-trins GRSO905-gearkasse med integreret overgear. Lidt usædvanligt er bilen udrustet med Opticruise for fuldautomatisk gearskifte i kombination med ”gammeldags” koblingspedal, så chaufføren kan vælge at skifte gear manuelt. Førerhuset er af typen CP17L, hvilket angiver lav placering på chassiset, mellemlang kabine med god plads samt lav taghøjde.Den fleksible opbygning, er bygget op hos Stiholt i Hjørring og består af to forskellige skifteladsudrustninger - den ene er udrustet med et Palfinger T20 kroghejs, mens den anden er udrustet med en Jost drejeskammel. Dermed kan bilen både køre som forvogn med tank, komprimatoraggregat og skraldecontainere og som sættevognstrækker med eksempelvis sideloader og containerchassiser til transport af 20-fods og 40 fods skibscontainere.