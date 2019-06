Rød blok vil med garanti rulle trafik-forlig tilbage

VOGNMANDSORGANISATIONEN FDL KOMMENTERER VALGET:

Torsdag 6. juni 2019 kl: 06:42

"Set med vognmands-branchens øjne er der en alvorlig risiko for, at det trafik-forlig, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik for knapt et par måneder siden, nu rulles tilbage. Det vil med statsgaranti være ensbetydende med, at rigtigt mange milliarder vil blive flyttet fra den individuelle trafik og over til den kollektive trafik. Og det vil med garanti blive dyrere at være dansk statsborger.



For med alle de miljø- og klima-tiltag, den røde blok stormer frem med, skal der bruges rigtigt mange penge, og faktisk flere, end de røde partier selv regner med. Der er kun et sted, man kan hente pengene, nemlig hos skatteyderne, så vi får med pisken. Ikke for at kritisere dem, der vil have et bedre miljø, for det vil vi jo alle. Men bedre miljø er ikke noget, som rød blok har patent på.



Det bliver spændende at følge dronningerunden og ikke mindst de kommende dages regeringsforhandlinger. Lars Løkke Rasmussen går i formiddag kl. 11 til dronningen og afleverer regeringens afskedsbegæring, og så må vi tage den der fra.



Det vil nok være på sin plads at ønske Mette Frederiksen til lykke.



Men når sandt skal siges, er det medierne, som har kørt Mette Frederiksen i stilling, og Mettes kritik af VLAK-regeringen virker lidt paradoksal i betragtning af, at S har stemt for over 90 procent af VLAK-regeringens lovforslag. Og når sandt skal siges, har Mette Frederiksen endnu ikke været i stand til i Folketinget eller valgkampen til at fremlægge et fuldt finansieret forslag".

