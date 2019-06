Køleanlægget er helt elektrisk

Tirsdag 4. juni 2019 kl: 16:09

Af: Redaktionen Schmitz Cargobull oplyser, at det elektriske køle-anlæg har en kølekapacitet på op til 15.900 watt og en varmekapacitet på op til 9.100 watt.









Batterierne, der kan have en kapacitet, så anlægget kan køre i op til 10 timer, er placeret på trailerchassiset på en sådan måde, at der stadig kan være plads til et pallestativ.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.