Trailerproducent har leveret 15.555 trailere til samme kunde

Tirsdag 4. juni 2019 kl: 15:48

Af: Redaktionen Det blev markeret under den igangværende logistik-messe i München, hvor Pema som symbol på trailernummer 15.555 fik overrakt en model af et sættevognstog med en trækker og en Schmitz Cargobull-trailer.









Pema's leasing-flåde at trailere består eksempelvis af køle-trailere, gardin-trailere og tip-trailere til mange transportformål.









Billedet øverst:





Fra venstre: Daniela Klose-Borgaes (PEMA, Head of Marketing), Christian Heilers (Schmitz Cargobull, Key Account Manager), Peter Ström (PEMA, Chief Executive Officer), Boris Billich (Schmitz Cargobull, Chief Sales Officer), Udo Brestel (PEMA, Head of Sales Germany), Jörg Irsfeld (Schmitz Cargobull, Head of International Key Account Management). (Foto: Schmitz Cargobull)







© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.