Højhastighedsbanen mellem København og Ringsted er åbnet

Tirsdag 4. juni 2019 kl: 11:25

Køge Nord Station er ny på kortet

Fakta om Den nye bane København-Ringsted:

Bygherre: Banedanmark

Byggeår: 2010-2019

Pris: 10 milliarder kroner

Længde: ca. 60 km

Maksimal hastighed: 250 km/t

Nye stationer: Køge Nord Station

Af: Redaktionen Den officielle åbning skete onsdag 29. maj, hvor H.K.H. Kronprinsen åbnede den nye banestrækning mellem København og Ringsted. Tager man et kig i rejseplanen.dk, kan man se, at banen er taget i daglig brug, så man kan køre med regionaltog mellem Ringsted, Køge og København. Rejsen tager 42 minutter med stop undervejs på Køge Nord Station og Ny Ellebjerg Station.Den nye bane, der for ni år siden blot fremstod som en linje på et kort og et navn i en række rapporter, er 60 kilometer lang og får stor betydning for togdriften. Den nye bane er bygget til kørsel med 250 km/t og kommer til at binde Sjælland og resten af Danmark bedre sammen og vil give pendlerne i hele landet en bedre jernbane og kortere rejsetider. Samtidig aflaster banen den meget trafikerede strækning mellem København og Roskilde.- Den nye bane København-Ringsted udvider kapaciteten på jernbanen betydeligt. Den gør jernbanen til og fra København mere effektiv og mere robust. Vi får med den nye bane mulighed for en meget bedre køreplan, flere tog og færre forsinkelser. Alt sammen til gavn for passagererne, siger Per Jacobsen, der er administrerende direktør i Banedanmark.Med åbningen af nye bane København-Ringsted har Banedanmark også åbnet den nye Køge Nord Station, der giver pendlerne fra såvel Køge og omegn som fra resten af Sjælland bedre muligheder for at stige på den kollektive transport.- Stationen bliver en ny port til København og et vigtigt skridt på vejen for de omkring 8.000 daglige brugere, som stationen får på sigt. Med sit spektakulære design bliver stationens 225 meter lange gangbro ikke kun et vartegn for Den nye bane og for Køge, men også et markant vartegn for grøn mobilitet, siger Jette Aagaard, der er projektdirektør i Den nye bane København-Ringsted.Ud over regional- og fjerntog vil stationen også blive betjent af S-tog, så man kan skifte til de hurtigere fjerntog, hvis man skal til København. Den nye station i Køge har også et stort parkér og rejs-anlægget, som gør enkelt for pendlerne at stille deres bil ved stationen og fortsætte rejsen med tog.Når Banedanmark i 2021 kan åbne for fjerntog fra Næstved over Køge Nord til København er der mulighed for kortere rejsetid fra hele Sydsjælland og Lolland-Falster. Den nye Bane København-Ringsted er samtidig del af en større opgradering af jernbanen på Sjælland og Lolland-Falster, så banen bliver en vigtig del af fremtidens fleksible transportsystem. Ringsted-Femern Banen er i fuld gang med at blive anlagt, så den er klar til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt, og Banedanmark har hastighedsopgraderet og elektrificeret banen mellem Køge Nord og Næstved.I de kommende år kommer også et nyt signalsystem, ligesom jernbanen til Holbæk og siden til Kalundborg bliver elektrificeret. Alt sammen er det med til at give passagererne kortere rejsetid, flere rejsemuligheder færre fejl, forsinkelser og aflysninger.