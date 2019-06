Fragtfirma har trækker gardinerne fra på ny citytrailer

Mandag 3. juni 2019 kl: 10:07

Af: Redaktionen Den nye gardintrailer, der er leveret af Lasts i Hedensted, er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. På begge sider er der monteret cyklistværn.Gardinopbygningen har alu-tag, mens der bag gardinerne er tre forskydelige sidestolper med bræddeholdere i hver side med tilhørende brædder. Derudover er traileren forsynet 800 mm alu-sider. Bunden er udført i hårdttræ med en 3 millimeter ståldørk øverst. I bagenden er der monteret en Zepro-lift med en kapacitet på 2.500 kg og en 2.000 mm liftplade. Øverst i bagenden i tagvangen over topklappen er der monteret et bakkamera. Lasten kan sikres ved at benytte trailernes to rækker surringsringe - 13 i hver række. Forrest er der monteret en 800 mm høj stålplade indvendigt.





Traileren er levret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve/sænkefunktion. Forreste aksel kan løftes. Den nye city-gardintrailer styres ved hjælp af et Tridec tvangsstyringssystem, som via et stangsystem drejer bagakslen, når chaufføren drejer rattet.

Traileren er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.





Den nye city gardintrailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.