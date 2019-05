El-færgen kommer til at hedde Ellen

Onsdag 29. maj 2019 kl: 16:19

Tag med til dåb 1. juni



Baggrund for el-færge projektet E-ferry

Af: Redaktionen Udover at være Ærø’s første el-færge, er E/F Ellen også verdens længst sejlende 100 procent eldrevne færge. Fra 1. juli skal færgen sejle syv daglige afgange til Fynshav fredag og lørdag samt fem daglige afgange de resterende dage.- Med sine mange afgange er Ellen med til at forstærke Ærø’s samarbejdsrelation til Tyskland og resten af Europa, og sikrer samtidig vores mange udenlandske turister meget mere fleksibilitet i forhold til ankomst og afrejse. At få Ellen i drift kommer til at gøre en kæmpe forskel for både erhverv og turisme på Ærø, siger Ærø’s Turist- & Erhvervsdirektør Chris Hammeken.E/F Ellen skal døbes lørdag 1. juni klokken 16 og Ærøfærgerne har allerede inviteret alle interesserede til at deltage i festlighederne, som foregår på Søby Havn. Færgen vil få Christina Clausen fra Danfoss som gudmoder. Danfoss-selskabet Editron er en af ni partnere i det EU-finansierede E-ferry projekt og står bag det elektriske system på el-færgen.Efter dåben byder Ærøfærgerne på pølser, lidt koldt at drikke samt slik til børnene. Derudover vil der være mulighed for at komme ombord på E/F Ellen og se sig omkring på den nye færge.El-færge projektet, E-ferry, er et fireårigt innovationsprojekt med det formål at udvikle en 100 procent eldreven færge for passagerer og biler, lastbiler og anden last. Målet er at fremme energieffektiv, CO2-neutral og forureningsfri vandbåren transport på ø-ruter og i kystnære farvande i og uden for Europa.Udviklingen af el-færgen er finansieret under EU-Kommissionens ‘Horizon 2020’ i samarbejde med Ærø Kommune.



El-færgen vil have en rækkevidde som er syv gange længere nogen anden fuldelektrisk bilfærge.





