Vognmandens sidste blev sælgerens første

Onsdag 29. maj 2019 kl: 08:56

Af: Redaktionen Salgskonsulent Klaus Hauge Olesen fra Scania i Aarhus, der tidligere har være salgsingeniør hos tankvognsproducenten VM Tarm, hvor han i seks år har solgt kemitankbiler til hele Skandinavien, har været en god hjælp i forbindelse med handlen. Med vognmandens behov og kørselsopgaver for øje faldt valget på en fuldt luftaffjedret Scania G 500 8x2*6 tankbil med en tankopbygning fra HMK BILCON.Under G-sovekabineførerhuset ligger den en seks-cylindret Scania-motor på 13 liter, der har en maksimal effekt på 500hk/2.550 Nm og emissionsbegrænsende SCR-teknologi. Motoren er koblet til en 12+2-trins Scania Opticruise-gearkasse med to krybegear, to bakgear og retarder.Indvendigt er den nye bil udstyret med premium chaufførsæde med justerbar støddæmper og armlæn, røde sikkerhedsseler, da det er inkluderet i lovgivningen i visse lande, fast køje, opbevaringsrum over døren og kommode med køleskab ved bagvæggen.Instrumentbrættet består af et indfarvet plastpanel med tilpasset mønster og krombelagte dele, med premium 7” infotainmentsystem, DAB radio, navigation til Europa og walkie-talkie. I instrumentbrættet er også monteret en monitor, der er tilkoblet et Bosch MXN 91C bakkamera og et cyklistkamera. Bilen er derudover udstyret med alt i Scanias sikkerhedssystemer - ACC, LDW, AICC og AEB.Tanken kan rumme 24.000 liter og er udført i 5 mm aluminium. Ruminddelingen består af fem rum fra 3.000-6.000 liter med slangetromle i bagenden. Tankopbygningen er bygget efter Niels Erik Pedersens ønsker. Den har blandt andet stige under tanken i højre side, en ildslukkere mellem tredie og fjerde aksel i både højre og venstre side, en kost og en skovl, handskeskab med varmeelement, værktøjsskab og cyklistværn.Med den nye tankbil er Niels Erik Pedersen klar til at tage hul på arbejdslivets sidste kapital.Vognmand Niels Erik Pedersen og Klaus Hauge Olesen foran den nye Scania G 500 8x2*6.