Nye dieselbiler er renere end deres rygte

BILISTORGANISATION EFTER TEST:

Tirsdag 28. maj 2019 kl: 10:09

Af: Redaktionen “Bilisterne kan nu dreje nøglen i nye dieselbiler med grøn samvittighed. Efter at have været sendt til kollektiv tælling af VW-dieselskandalen, viser nye uvildige test, at bilproducenterne har fået bugt med de skadelige stoffer”Det skriver bilistorganisationen FDM’s medlemsmagasin Motor.FDMs tyske søsterklub, ADAC, har i virkelig trafik testet udledningen af NOx-gasser (kvælstofilter) fra 13 nye dieselmodeller. Testen viser, at bilerne ligger langt under den grænse på 114 mg/km, som træder i kraft i 2020. Testen viser også, at dieselbilerne er tæt på at være lige så rene som benzinbiler. Ekempelvis udleder en Mercedes-Benz C 220 d nul milligram pr. km, mens BMW 520d og Opel Astra 1.6 D sniger sig op på ét milligram NOx pr. km. Størst NOx-udledning af de 13 biler havde Honda Civic 1.6 i-DTEC med 101 mg/km.

- Der er god grund til at være kritisk over for især de ældre dieselkøretøjer, som i mange tilfælde har en uacceptabel høj udledning af skadelige stoffer langt over det tilladte. Det er blandt andet derfor, at nogle politikere og grønne organisationer gerne vil udfase dieselbilerne. I første omgang til fordel for benzinbiler, siger afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk.





- Men som de nye test viser, kan de nyeste dieselbiler miljø- og klimamæssigt være en bedre løsning end benzinbilen. At der historisk har været problemer med dieselbilernes udledning bør ikke lede til forbud mod nye dieselbiler, da det vil forsinke den grønne omstilling, siger han videre.







Billedet af de nye renere dieselbiler går igen i en ny dansk undersøgelse, som Teknologisk Institut har gennemført for Peugeot i Danmark af en dieselbil og en benzinbil med direkte indsprøjtning. Også den test er gennemført i rigtig trafik og viser et NOx-udslip på henholdsvis 25 og 11 mg/km for de to biler.







Nok så interessant viste testen her, at den moderne dieselbil er sluppet af med sit partikelproblem. Mængden af partikler fra bilens udstødningsrør var 35 procent mindre end den omgivende luft på testruten i og omkring Aarhus og langt renere end udstødningen fra benzinbilen.





- Der er ingen tvivl om, at det mest klima- og miljøvenlige bilvalg er en elbil. Men det er ikke alle, der har mulighed for at vælge sådan en. Her kan de nyeste dieselmotorer være et grønt alternativ, indtil elbilerne er så udviklet på pris og teknologi, at de helt kan tage over. Det gælder både den lokale miljøpåvirkning og CO2-udledningen, som typisk er 20 procent mindre end en tilsvarende benzinbil, siger Torben Lund Kudsk.



















