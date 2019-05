Grøn omstilling af bustrafikken var i fokus i Aalborg

Tirsdag 28. maj 2019 kl: 09:34

Af: Jesper Christensen Debatten handlede om, hvordan vi omstiller til grøn bustrafik, så busdriften er CO2-neutral i 2030. Et mål, som Nordjyllands Trafikselskab og busoperatøren Arriva er klar til at sætte kursen mod.- Jeg vil arbejde for, at regeringen og kommunerne efter valget sætter sig sammen for at sikre, at al bustrafik er CO2-neutral i 2030. Det gælder også for al trafik i Nordjylland, hvor jeg støtter NT’s mål om, at alle nye regionalbusser skal køre på klimavenlig biogas. Den grønne omstilling må dog aldrig betyde færre busser. Vi skal opretholde et Danmark i balance med plads til både privatbilismen og de, der foretrækker bus og tog, sagde Karsten Lauritzen, som på mødet slog fast, at det ikke er Venstre-politi at investere flere penge i tog og jernbaner, end dem, der allerede er sat af.Rasmus Prehn ønsker at sætte fart på omstillingen, og vil blandt andet gøre det ved at sikre attraktive rammebetingelser for trafikselskaberne, når de investerer i klimavenlige drivmidler.- Hvis vi skal sikre en grøn omstilling af vores bustrafik, skal vi have turbo på nu. Vi skal fra statens side sikre, at de rammebetingelser der er, for vores kollektive trafikselskaber, de er så gode, at det er økonomisk rentabelt for dem at investere i f.eks. biogas- eller el-busser, sagde Rasmus Prehn, der modsat sin politiske modspiller er indstillet på at investere i hele den kollektive trafik - også i jernbaner og togBåde Karsten Lauritzen og Rasmus Prehn var enige om, at målet er at finde en bred politisk aftale om infrastruktur efter valget. Brede aftaler i Folketinget, der ikke laves om ved hvert regeringsskifte vil sikre kendte rammebetingelser for den kollektive trafik i længere perioder.