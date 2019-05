Aarhus Havn har fået undersøgt luftkvaliteten

Af: Redaktionen Baggrunden for, at Aarhus Havn har undersøgte luftkvaliteten, er, at en undersøgelse, der blev bestilt af Miljøministeriet og gennemført af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og offentliggjort i begyndelsen af maj, viste, at man uden videre kunne opholde sig på havnen og tæt på skibene i gadeplan uden at blive generet af krydstogtskibene.Men undersøgelsen besvarede ikke spørgsmålet om, hvordan det forholdt sig mellem gadeplan og op i 25 meters højde. Derfor valgte Aarhus Havn at få Aarhus Universitet til at foretage en supplerende undersøgelse, der gav svar på dette.- Vi fornemmede at der var bekymring og usikkerhed om dette spørgsmål blandt nogle af de mennesker, der arbejder på Mellemarmen. Den usikkerhed tog vi alvorligt og bad derfor Aarhus Universitet om også at regne på luftkvaliteten mellem 0 og 25 meter. Nu kan vi konstatere, at EU's grænseværdier er overholdt, hvor der færdes og opholder sig mennesker. Og det er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået kortlagt, siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.Aarhus Havn havde midlertidigt valgt Omniterminalen som anløbskaj, men det vil ikke være nødvendigt med de skibe, der anløber fremover.