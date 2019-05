21 broer og tunneller skal renoveres i år

Onsdag 22. maj 2019 kl: 09:12

Det planlagte bro- og tunnelarbejde i 2019:

Aggersundbroen: Nye kantbjælker og belægning på fortov

Vildsundbroen: Nye armaturer og lys

Limfjordstunnellen: Nye fuger og nye ventilatormotorer

Lindenborg Pæledæk: Forstærkning og omisolering af pæledæk

Grønå underført Stemmildvej ved Saksborg: Omisolering

Videkærvej underført Tjæreborgvej: Nye kantbjælker og autoværn

Vejlefjordbroen: Renovering af lejerne

Gl. Lillebæltsbro: Forstærkning af brodæk, omisolering og nye kantbjælker

Nørremarkvej underført Tjæreborgvej: Nye kantbjælker og autoværn

Herning-Vardevej over Østre Omfartsvej ved Varde: Nye kantbjælker og autoværn

Gårdevej underført hovedvejen Herning-Varde: Nyt autoværn på bro

Præstevej under Isterødvej: Betonreparationer

Gangsti under Vallensbækgrenen: Omisolering, betonreparationer, nye kantbjælker og autoværn

Helsingørmotorvejen i Hellerup: Forstærkning af spunsvæg

Helsingørmotorvejens tilslutning til Isterødvej: Betonreparationer

Fiskebækbroerne: Nyt autoværn

Frederikssundsvejtunnellen: Nye bomme og ny skiltning for trafikregulering

Guldborgsundtunnellen: Nye fuger

Langelandsbroen: Betonreparationer

Farøbroerne: Renovering af lejerne

Markvej over Sydmotorvejen: Omisolering og betonreparationer

Af: Redaktionen - Velfungerende broer og tunneller spiller en vigtig rolle, når danskernes hverdag skal hænge sammen, og når erhvervslivets gods skal effektivt fra A til B. Men broerne bliver løbende slidt, siger Niels Højgaard Pedersen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.- Så hvert år, når foråret melder sig, går vi i gang med at fremtidssikre broernes bærende konstruktioner og udskifte de slidte dele, så deres levetidsomkostninger bliver mindst mulige. Den løbende vedligeholdelse er med til at sikre, at de danske bilister fortsat kan komme nemt og sikkert rundt i hele landet, siger han videre.Arbejdet udføres hovedsageligt fra forår til sensommer, da vejret er afgørende for flere af reparationerne.For at minimere generne forsøger Vejdirektoratet som udgangspunkt at holde broerne åbne for trafik på trods af selv meget omfattende reparationer. Desuden lægges de mest generende arbejder uden for myldretiden. I de tilfælde, hvor en spærring er nødvendig, inddrages kommuner og erhvervsliv, så spærringen lægges så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til blandt andet kørsel med landbrugsmaskiner og varekørsel.Tidsplanen for hvert broarbejde og de forventede trafikgener bliver løbende offentliggjort.