Danske rederier sætter større fodaftryk rundt i verden

Onsdag 22. maj 2019 kl: 08:19

Kinas udenrigshandel halter efter



Fakta om dansk søfart:

I 2018 eksporterede danske rederier for 188 milliarder kroner Danske Rederiers tre største eksportmarkeder:

Kina 14 procent

USA 9 procent

Storbritannien 5 procent To tredjedelen af den danske søfartseksport er relateret til aktiviteter uden for Europa

Danmark er verdens sjette største søfartsnation målt på opereret tonnage

Interesserede kan læse Danske Rederiers årlige eksportanalyse her:







Danske Rederiers tre største eksportmarkeder:Interesserede kan læse Danske Rederiers årlige eksportanalyse

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tallet viser, at danske rederier har øget deres tilstedeværelse i de nordamerikanske havne med 16 procent i forhold til året før - en vækst, der i høj grad skyldes en øget produktion i USA og dermed højere import og eksport af varer til og fra de nordamerikanske havne.De danske rederier har også oplevet stor vækst i aktivitetsniveauet i Europa i 2018. Det på trods af, at hverken import eller eksport af varer voksede særligt hurtigt i Europa sidste år. De danske nærskibsfartsrederier sikrede fremgangen for de danske søfartsaktiviteter i Europa.Faktisk er de danske rederiers tilstedeværelse ifølge analysen markant forøget i de fleste verdensdele.- Det er glædeligt at se, at de danske rederier selv i et turbulent år som 2018 formår at øge sit fodaftryk og sin tilstedeværelse på så vigtige marker som USA og Europa, siger direktør i Danske Rederier, Jacob K, Clasen.Han fremhæver, at en generel positiv faktor for de danske rederiers aktivitetsniveau er en øget handelsflåde kontrolleret fra Danmark.Analysen viser også, at danske rederiers tilstedeværelse ikke vokser lige meget alle steder. I Kina tabte væksten i handelen lidt momentum som en konsekvens af restriktioner på import af affald og stålskrot. Trods de gode takter for danske rederier i de nordamerikanske, asiatiske og europæiske havne, ender eksporten for dansk søfart i 2018 lidt lavere end i 2017. Eksporten lød i 2018 på 188 milliarder kroner, hvilket er en milliard kroner lavere end 2017. Eksporten er afhængig af en række faktorer såsom forholdet mellem kursen på amerikanske dollar og danske kroner samt fragtrater, som dog ikke siger noget om danske rederiers globale aktivitetsniveau.Selvom de danske rederier øgede deres globale aktiviteter i 2018, er de internationale handelsstridigheder en trussel for fortsat vækst i handelsaktiviteter i 2019.