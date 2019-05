Der er behov for massive investeringer i infrastruktur

ARBEJDSGIVERFORMAND:

Tirsdag 21. maj 2019 kl: 14:02

Af: Redaktionen Peter B. Jepsen tog også fat i den valgkamp, der i øjeblikket er i fuld gang. Det er en valgkamp, hvor de fleste politikere gerne vil diskutere offentlig velfærd og pension, og hvor de efter Peter B. Jepsens opfattelse til gengæld glemmer, at lav produktivitet i virksomhederne giver færre penge til offentlig velfærd.- Jeg tror, at mange politikere har fået øjnene op for de massive trængselsproblemer, men vi har en stor udfordring med at få flere beslutningstagere til at se sammenhængen mellem mobilitet, fremkommeligheden på vejene og så den velfærd, der skal deles ud af i sidste ende, sagde Peter B. Jepsen.Vognmænd og chauffører må ofte leve med store forsinkelser, fordi trafikken stopper til på motorvejene. Og medarbejderne i virksomhederne taber mange timer, når de kører til og fra arbejde. Trafikprognoser viser, at situationen bliver endnu værre i de kommende år, hvis ikke der bliver investeret massivt i infrastrukturen.I marts præsenterede VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti en trafikaftale med forslag til investeringer i veje og jernbaner. Men det er usikkert, om en kommende regering vil følge op, og hvordan en trafikaftale i givet fald kommer til at se ud.Derfor opfordrer Peter B. Jepsen vognmændene til at drøfte udfordringerne i trafikken, når de møder deres lokale folketingskandidater i valgkampen.- Jeg ved, at der er mange, der er til stede her i salen, som ikke har problemer med at ytre sig klart og tydeligt i en god sags tjeneste. Så her skal lyde en opfordring: Tag fat i jeres lokale folketingskandidater og giv dem inspiration til at gøre bekæmpelse af trængsel og arbejdet for massive investeringer i infrastruktur til en del af deres dagsorden, sagde Peter B. Jepsen.