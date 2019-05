Sværlasttraileren kan blive næsten dobbelt så lang

Tirsdag 21. maj 2019 kl: 10:46

Af: Redaktionen Traileren er bygget op over et chassis med en centralvange opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.Bunden er udført i hårdttræ, der kan klare en belastning på 9.000 kg pr. meter.Det dobbelte udtræk er på 5.800 mm og 5.000 mm. Trailerne to gange seks par kæpstokkehuller og to gange 13 par 10 tons surringsringe.Traileren er har fire ni-tons aksler med tromlebremser - hver med Tridec hydraulisk styring.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Børge Skafte Transport & Spedition A/S blev grundlagt i 1969 og ledes i dag af Michael Skafte.