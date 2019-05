Hovedstadens cityring bliver to måneder forsinket

Tirsdag 21. maj 2019 kl: 10:12

Af: Redaktionen

Forsinkelsen skyldes, at det ikke lykkedes for entreprenøren at nå den såkaldte RHO-milepæl (Ready For Handover), der skulle være nået i slutningen af marts. Det betyder blandt andet, at der udestår en større mængde tests, som er afgørende for sikkerhedsgodkendelsen af systemet. Dermed forsinkes prøvedrift samt arbejdet for assessoren og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.





Metroselskabet har brugt den seneste tid på at analysere situationen, forsøge at optimere arbejdet og lægge en ny tidsplan sammen med entreprenørerne CMT og Hitachi Rail STS.





- Som vi meldte ud i april, har vi nu lavet en grundig gennemgang og analyse af de udeståender, der er på projektet. Selv om det i det store billede er mindre ting, der mangler, har det desværre vist sig at være for meget til, at det er realistisk at indhente det forsinkede arbejde. Derfor er vi nødt til at rykke åbningen af Cityringen til slutningen af september, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.









- Vi har sammen med entreprenørerne lavet en opdateret og realistisk tidsplan, der betyder, at Cityringen kan åbne i slutningen af september. Det forudsætter naturligvis, at alle parter leverer en effektiv og koordineret indsats for at sikre et kvalificeret grundlag til at opnå den endelige sikkerhedsgodkendelse, siger han videre.









Forsinkelsen kommer til at koste Metroselskabet omkring 165 millioner kroner. Fordyrelsen skyldes blandt andet tabte passagerindtægter i perioden og forlænget prøvedrift. Beløbet svarer til en forøgelse af anlægsbudgettet på 0,5 procent. Samlet set er udgifterne til Cityringen dermed steget med 10,5 procent siden januar 2011.









Metroselskabet oplyser, at det selv håndterer udgiften, og at der derfor ikke er behov for indskud fra selskabets ejere. Selskabet vil forsøge at få dækket sine ekstraomkostninger som følge af forsinkelsen fra entreprenøren CMT.

