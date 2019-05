Antallet af udenlandske busser i Danmark er mangedoblet på et år

Tirsdag 21. maj 2019 kl: 09:52

Af: Redaktionen Det er tredje år i træk, at Dansk PersonTransport - tidligere Danske Busvognmænd - kortlægger udenlandske bussers færden i Danmark. Formålet med undersøgelsen er at gøre opmærksom på, at udenlandske busser kører mere eller mindre permanent i Danmark og underbyder danske turistbusselskaber. Nogle af de udenlandske busvognmænd kører i Danmark uden at være momsregistrerede. Derudover udnytter de cabotagereglerne til grænsen. Nogle vil sige ud over grænsen.Midt i maj har Dansk PersonTransport registreret omtrent fem gange så mange udenlandske busser i hovedstadsområdet og i Nordsjælland end tilfældet var på samme tidspunkt sidste år. Resultaterne får foreningen til at øge kampen for løsninger på området.Under valgkampen op til både EU-Parlamentsvalget 26. maj og Folketingsvalget 5. juni vil Dansk PersonTransport gøre sit for at bringe emnet på banen, ligesom foreningen vil tage fat i den kommende transportminister med henblik på at finde varige nationale løsninger på området.Dansk PersonTransport takker de chauffører, der har indsendt billeder og information om de udenlandske busser, som de er stødt på. Foreningen opfordrer til, at indsatsen fortsætter, så undersøgelsen får så høj gennemslagskraft som muligt.Interesserede kan læse mere om grundlaget for Dansk PersonTransports undersøgelse