Tre litauiske mænd er anholdt for cykeltyverier

Mandag 15. april 2019 kl: 19:50

Af: Redaktionen Anholdelsen af de tre mænd skete på baggrund af et aktuelt indbrud i en cykelforretning i Silkeborg begået natten til mandag, samt efterforskning af flere organiserede indbrud i cykelforretninger i Midt- og Vestjyllands og Østjyllands Politikredse.De anholdte mistænkes for flere større indbrud i cykelforretninger i Jylland, hvor der er blevet stjålet kostbare cykler. I forbindelse med anholdelserne blev de anholdte fundet i besiddelse af et stort antal stjålne cykler.Anholdelserne, der skete ved den dansk/tyske grænse, blev foretaget i et tæt samarbejde med Særlig Efterforskning Vest, Midt- og Vestjyllands politi, Østjyllands politi og Udlændingekontrolafdelingen i Padborg.