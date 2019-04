Lastbilchauffør tog et hvil på politiets parkeringsplads - og fik en høj bøde

Fredag 12. april 2019 kl: 13:51

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fredag morgen klokken 6 mødte en betjent på arbejde hos Tungvognscenter Øst, der har til huse i Greve. På parkeringspladsen holdt en lastbil parkeret, som betjenten ikke umiddelbart kendte noget til. Parkeringspladsen bruges normalt til at parkere lastbiler, som færdselsafdelingen har udtaget til kontrol. Betjenten gik derfor hen og bankede på førerhuset, hvor en 52-årig lastbilschauffør fra Hårlev på Stevns sad og fik sig et hvil.Betjenten besluttede sig for at udføre en kontrol at chauffør og bil - det viste sig at være en god ide.- Lastbilschaufføren havde ikke styr på sit førerkort. I lastbilen fandt vi nemlig, at han brugte både sit eget og sin hustrus førerkort, og det er selvsagt ulovligt, siger politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi.Når man som chauffør skal køre en lastbil med en digital eller intelligent tackograf, skal man benytte et førerkort. På den måde kan politiet se, hvem der har kørt lastbilen og hvornår - og dermed om køre- og hviletidsreglerne er overholdt. Hvis en fører benytter to førerkort, kan pågældende køre videre i lastbilen, selvom det egentligt er tid til hvil.- Det er en ganske alvorlig forseelse, at manden har brugt to førerkort. Et førerkort er et personligt dokument, og når denne fører så bruger to kort, kan man mistænke ham for ikke at have overholdt køre- og hviletiderne. Det kan betyde trafikdrab, hvis en chauffør, der er for træt, sætter sig bag rattet, siger Henrik Fobian.Bødepåstanden i en sag som denne er på 54.000 kroner. Foruden en sigtelse for overtrædelse af køre - hviletidsbestemmelserne blev lastbilchaufføren sigtet for overtrædelse af straffeloven, da anvendelse af en andens førerkort er en overtrædelse af reglerne om personelfalsk.Sagen vil blive afgjort senere ved et retsmøde.