Lastbilproducent sætter fokus på trafikanternes sikkerhed med nye systemer

Torsdag 11. april 2019 kl: 21:10

Nødparkeringsbremse funktion (anti-runaway mode) sørger for automatisk at aktivere bremsesystemet, når chaufføren forlader kabinen

Chaufførens udsyn forbedres ved hjælp af glas nederst i højre dør. Det øger chaufførens mulighed for at se trafikanter i højre side

Chaufførens udsyn forbedres ved hjælp af overvågningskameraer placeret omkring køretøjet. Billeder af vejen vises på Roadpad+ skærmen i instrumentbordet

Detektorer placeret på køretøjets udvendige højre side giver chaufføren lyd og visuel advarsel, hvis der er trafikanter på siden af lastbilen

En udvendig højtaler advarer eventuelle cyklister og fodgængere, når lastbilen skal foretage højresving eller bakker. To visuelle advarselsindikatorer supplerer højttaleren for de trafikanter, der har begrænset hørelse - eksempelvis, hvis de bruger høretelefoner.

Af: Redaktionen De fem nye sikkerhedssystemer er:De fem sikkerhedssystemer supplerer de allerede tilgængelige systemer i Renault Trucks-sortimentet - eksempelvis Automatisk nødbremsesystem (AEBS), kollisionsadvarsel (FCW), advarselssystem til ladesystem (LKS), adaptiv cruise control (ACC), elektronisk Stabilitetskontrol (ESC) og elektronisk parkeringsbremse (EPB). For at køre sikkert på byggepladser er C- og K serien udstyret med off-road mode og manuel accelerator som standard.