IT-virksomhed byder ny medarbejder velkommen

Fredag 12. april 2019 kl: 06:00

Fokus på øget udvikling af tachograf-download



Af: Redaktionen Den nye medarbejder er Mathias Hansen, som netop har færdiggjort sin uddannelse til finansøkonom. Mathias Hansen vil assistere i bogholderiet samt supportere DigiTach’s kunder i forbindelse med spørgsmål til køre- og hviletidsreglerne. DigiTachs kerneydelse er pålidelig download af køre- og hviletidsdata og god rådgivning og sparring med kunderne, hvis der opstår overtrædelser. Gennem en konstruktiv dialog og forståelse af problemstillingerne, kan overtrædelser på sigt kan minimeres og fjernes.- Jeg er meget glad for at vi har ansat Mathias Hansen, hvilket gør, at vi nu er et team på syv medarbejdere, der sammen arbejder for at skabe markedets bedste kundeoplevelse i forbindelse med tachograf-download, siger Vandy Bæk Thorsen, der er indehaver DigiTach.- Den kontinuerlige tilgang af nye kunder betragter vi som et tegn på, at vi gør tingene rigtigt. Vi arbejder hver dag på at blive bedre, hvilket betyder, at vi for eksempel hele tiden udvikler på vores meget populære Remote-download samt softwaren, som ligger bag denne løsning. Med endnu en medarbejder vil det øge vores muligheder for fortsat at udvikle på både eksisterende samt nye produkter og tiltag, siger han videre.