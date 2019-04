- Iveco har opdateret sin daglige kassevogn

Torsdag 11. april 2019 kl: 06:54

Af: Jesper Christensen Iveco præsenterede en opdateret udgave af sin Daily, der kan fåes som kassevogn eller som chassis til opbygning med eksempelvis kasse og lift.Her på transportnyhederne.dk var vi inviteret til introduktionen af den nye Daily, der fandt sted i Torino. Under introduktionen havde vi fokus på Iveco Daily i minibus-udgaven, som vi vil beskrive nærmere i det næste nummer af Magasinet Bus, men det skal ikke afholde os fra at omtale Iveco Daily som kassevogn eller som chassis til opbygning med lad - åbent eller lukket - med det tilbehør, man nu har brug for.

Førerpladsen er velindrettet. Rattet er blevet mindre - og er fyldt med betjeningsknapper, så de fleste funktioner kan styres unden at flytte hænderne fra rattet. Og så sidder man godt.

Iveco Daily leveres med forskellige motorer og med enten automatisk Hi-Matic-gearkasse eller manuel gearkasse. Vi fik lejlighed ti at køre i en Daily med Hi-Matic-gearkasse. Den korte test bekræftede indtrykket fra den nuværende Daily - der er tale om en velfungerende gearkasse, hvor man - hvis man vil - kan køre både behageligt, økonomisk og effektivt på samme tid. Det handler blot om at holde speederen i stort set samme position, så klarer den automatiske teknik resten.Den opdaterede udgave af Iveco Daily markerer sig også ved at have et godt udsyn fra førerpladsen. Især udsynet bagud i spejlene fortjener ros.Og så er det let at finde sig til rette i førersædet. Så når man har spændt sikkerhedsselen, indstillet rettet, er det egentligt blot at holde bremsepedalen nede, sætte gearvælgeren i D, flytte foden til speederen og sætte i gang. Det næsten af sig selv.

Informationer til og fra bilen

Iveco Daily markerer sig også med gode køreegenskaber - fremad, bagud, til højre og venstre - og med en lille venderadius afhængig af akselafstanden. For det store rat-udslag er det samme i alle modeller.For at øge sikkerheden under kørslen har Iveco udviklet på hjælpesystemerne til chaufføren. Det gælder eksempelvis en mere avanceret sporassisent, der ligesom på mange personbiler påvirker rattet, hvis man er på vej over stregen. Iveco har også udvidet nødbremsesystemet til at fungere ved lave hastigheder. Det vil ifølge Iveco betyde færre ulykker og skader, da det i yderste konsekvens standser Daily’er med Hi-Matic helt, hvis det er nødvendigt.Under den korte testkørsel fik vi også mulighed for at prøve Iveco’s nyeste påfund, når det gælder om at holde igen - altså når det går ned ad bakke. Her kan den nye Iveco ved hjælp af sit elektroniske styresystem holde en passende lav og jævn hastighed uden at chaufføren behøver at anstrenge sig. Styresystemet sørger for at bremse bilen, så den holder en konstant fart - og ikke løber fra føreren. Det virker faktisk ganske godt og overbevisende.Iveco har også taget fat i mulighederne for at have forbindelser til omverdenen i det daily’e arbejde. Udover kontakten med virksomheden, kan man som chauffører også komme i kontakt med Iveco’s servicecenter. Hvis man har behov for aktuel hjælp, kan man kalde direkte og få svar på et sprog, man forstår - og hvis bilen er koblet på Iveco’s service-system, vil man få at vide, hvornår det er tid til at komme til service - eksempelvis, hvor et filter er ved at være sat til med skidt, eller motorolien skal skiftes.Iveco præsenterede en række muligheder, der er tilgængelige nu, og understregede, at der er flere muligheder på vej i den nærmeste fremtid.