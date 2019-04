Udenlandske busvognmænd uden moms vil blive meldt til politiet

Onsdag 10. april 2019 kl: 15:51

Af: Redaktionen Dansk PersonTransports seneste cabotageundersøgelser har peget på, at udenlandske busser i stigende grad opererer mere eller mindre permanent Danmark i sommersæsonen. Derudover er mange af de udenlandske busser blevet i Danmark i den netop overståede vintersæson, hvor de har stået for omkring 75 procent af incoming/sightseeing-kørslen. Det udgør ifølge organisationen et problem for hjemlige turistbusselskaber, da de udenlandske vognmænd tilbyder ringere løn- og arbejdsvilkår til deres chauffører og dermed udkonkurrer hjemlige udbydere gennem social dumping.DPT fremhæver også, at det er et forsvindende mindretal af de udenlandske vognmænd, der betaler den lovpligtige moms. Det afslørede Skat og Arbejdstilsynet under en stor kontrol af udenlandske busser 26. juni sidste år. Det voksende og vidtgående problem har udover det massive politiske pres, som DPT fortsætter, fået foreningen til at tage hårdere metoder i brug i år, hvor Dansk PersonTransport vil politianmelde udenlandske busser, der kører i Danmark, uden at være momsregistrerede.Fremadrettet opfordrer Dansk PersonTransport derfor til, at medlemmer af foreningen eller andre, der kæmper for samme sag, bliver medlem af Facebookgruppen “STOP udenlandske turistbussers cabotage kørsel i DK”. I denne gruppe kan man uploade billeder af og information om udenlandske busser i Danmark, som foreningen vil anvende til at politianmelde de virksomheder, som ikke er momsregistreret i Danmark for økonomisk kriminalitet.Hvis man uploader billeder til Facebook-gruppen opfordrer organisationen til, at man inkluderer følgende informationer:Med disse informationer er det muligt for Dansk PersonTransport at undersøge, om selskabet er momsregistreret. Er selskabet ikke momsregistreret, er det ifølge Dansk PersonTransport ret sikkert, at vognmanden ikke betaler den lovpligtige moms, hvilket vil resultere i en politianmeldelse.Dansk PersonTransport fortsætter med at presse på alle steder, hvor det er muligt for at opnå løsninger, nationalt såvel som i EU.- Vi arbejder stadig for, at vores forslag om indførelsen af minimumskrav for løn- og arbejdsvilkår gældende for udenlandske chauffører og vognmænd, der kører i Danmark, bliver indført. Vi er også i dialog med myndighederne om indførelsen af skærpede cabotage-regler på busområdet samt at få gennemført flere store kontroller af udenlandske busser i lyset af de mange overtrædelser, som sidste års kontrol afslørede, påpeger organisationen.