Speditør-organisation afviser forslag fra DA og FH

Onsdag 10. april 2019 kl: 11:00

her:

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Når arbejdsgiverne og fagbevægelsen siger, at deres forslag er en udløber af den tragiske sag med de asiatiske chauffører i Padborg - og at deres forslag er en opfølgning på en enig folketingsbeslutning om at undgå gentagelser - bliver jeg nødt til at sige, at deres sigte er helt forkert, siger administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak.- Folketinget besluttede nemlig i november sidste år, at der skal gøres en indsats i EU for at sikre danske løn- og arbejdsforhold, når det drejer sig om cabotage-kørsel og kombinerede transporter i Danmark. Folketinget har foretrukket en fælles EU-løsning, og derfor er det fuldstændigt uforståeligt, hvordan arbejdsgiverne og fagbevægelsen har fået signalerne fra Folketinget drejet over til, at det er dansk lovgivning, der skal regulere det, siger han videre.Martin Aabak forklarer, at når udenlandske lastbilchauffører kører cabotagekørsel og kombinerede transporter uden for deres hjemland, skal der være ordnede forhold.- Det er vi bestemt tilhængere af. Men vi må stå fast på, at det skal reguleres af fælles regler, der bliver til i EU. Udover at være i strid med Folketingets beslutning, er forslaget fra arbejdsgiverne og fagbevægelsen også fuldstændig fejlplaceret på nuværende tidspunkt, hvor både EU-Ministerrådet og EU-Parlamentet har tilkendegivet, at de gerne vil medvirke til fælles EU-regler på området, siger Martin Aabak.Efter EU-Parlamentets beslutning i sidste uge kan forhandlingerne om et kompromis om chaufførvilkår mellem EU-Kommissionen, EU’s Ministerråd og EU-Parlamentet gå i gang. I den anledning er det værd at noterer, at den rumænske transportorganisation, UNTRR, har opfordret det rumænske formandskab ti at undlade at sætte gang i netop disse forhandlinger.Martin Aabak opfordrer til, at forslaget om en ensidig dansk særordning om løn for udenlandske chauffører stilles i bero indtil videre for at give EU-systemet arbejdsro til at komme med en velgennemtænkt og afbalanceret model.- Speditørerne ser frem til en EU-løsning, der kan sikre ens vilkår for alle og som ikke forrykker konkurrencevilkårene til ugunst for f.eks. de danske virksomheder. Det gælder om at skabe en EU-model, der effektivt forhindrer, at medlemslandene kommer med hver deres løsning. Det vil nemlig betyde forskellige lønsatser mellem EU-landene, og det vil være svært at administrere for vognmænd, der kører i flere lande. Lad os få fælles EU-regler, som kan håndteres, fortolkes ens og håndhæves effektivt, siger Martin Aabak.Interesserede kan læse mere om opfordringen fra den rumænske transportorganisation