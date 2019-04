Stort flertal for vejpakker giver anledning til optimisme

VOGNMANDSORGANISATION EFTER AFSTEMING I EU-PARLAMENTET:

Torsdag 4. april 2019 kl: 14:16

Af: Redaktionen - Det var på tide, siger DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard, i en kommentar til afstemningerne i EU-Parlamentet.- Alt tyder nu på at vi får bedre regler både, når det gælder køre- og hviletid, cabotage og udstationering. Fornuften har vundet en sejr i dag, siger Erik Østergaard og understreger, at processen endnu ikke er afsluttet.- Der udestår stadig en proces i EU-systemet, inden vi kan sætte hak ved nye og bedre regler. Men afstemningerne i dag er et stort skridt i den rigtige retning. Det var godt nok også i sidste øjeblik, for processen om vejpakkerne har været kilde til en alvorlig tvivl om EU-Parlamentets og EU-systemets evne til at finde reelle løsninger på reelle problemer, siger Erik Østergaard.DTL’s direktør hæfter sig ved, at afstemningsresultaterne var med både 2/3 flertal og 3/4 flertal – og altså et meget store flertal.- Det udstiller problemerne, der har været i ikke mindst EU-Parlamentets transportudvalg, TRAN, hvor en tumultagtig proces fyldt med benspænd til det sidste har forsøgt at gøre afstemningerne i dag så vanskelige, at de ville bortfalde, siger han og fortsætter:- Jeg tvivler på, at det rumænske formandskab vil være særligt ivrige efter at få drevet processen videre, og derfor er min glæde over dagens resultat da også med forbehold for, hvordan den videre proces kan blive og hvad, der kan nås inden valget. Men afstemningerne i dag kunne lige så godt have risikeret slet ikke at finde sted, så i dag er isoleret set et gedigent skridt i den rigtige retning.