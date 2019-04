Transportorganisation vil støtte velgørende transportfond

Torsdag 4. april 2019 kl: 12:00

Af: Redaktionen FDE Fonden støtter i sit arbejde mange forskellige formål inden for vejgodstransport. Det arbejde ser ITD's bestyrelse gerne fortsat til glæde for mange forskellige aktører i den danske transportbranche.

- Vi vil meget gerne anerkende det rigtigt gode arbejde i FDE Fonden. Derfor har vi i år foreslået, at der udloddes 10 millioner kroner til fortsættelse af fondens arbejde, siger ITD's formand Gert Jakobsen, der på lørdag aflægger sin sidste beretning som formand for ITD, da han efter otte år i bestyrelsen ikke kan genopstille.





Gert Jakobsen nævner blandt andet støtte til projekter om emner inden for vejgodstransporten, som studerende på videregående uddannelser arbejder med. Der er også bidrag til Lastbilkaravanen og andre trafiksikkerhedsprojekter samt støtte til studieture for enkelte og grupper. Derudover uddeler fonden hvert år FDE Fondens Talentpris.







ITD's medlemmer tager stilling til forslaget på lørdag under ITD's generalforsamling, og her vil FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen, der er tidligere direktør i ITD, få ordet for at fortælle om fondens arbejde.







