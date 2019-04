Politiet efterlyser lastbilchauffør

Onsdag 3. april 2019 kl: 11:43

Af: Redaktionen Politiet oplyser, at lastbilchaufføren kom kørende ad Tøndervej mod nord, og motorcyklisten kom kørende ind i rundkørslen fra øst ad Haderslevvej.I rundkørslen blev den 44-årige mand kørt over af lastbilen og blev kort efter erklæret død.Ifølge vagtchef Ivan Gohr Jensen er motorcyklen tilsyneladende ikke blvet ramt af lastbilen, men den 44-årige motorcyklist er på en eller anden måde kommet ind under lastbilen.Lastbilchaufføren har muligvis ikke opdaget, at motorcyklisten kom ind under lastbilen og fortsatte sin kørsel.Derfor leder Syd- og Sønderjyllands Politi efter en lastbil med et hvidt førerhus og en mørkebrun eller rødbrun container på ladet - sandsynligvis er der tale om et sættevognstog.Syd- og Sønderjyllands Politi har fået mange henvendelser fra vidner, men vil meget gerne høre fra flere. Hvis man har set ulykken eller har andre oplysninger om for eksempel lastbilen kan man kontakte politiet på 114, hvor man skal bede om at tale medSyd- og Sønderjyllands Politi.De pårørende til motorcyklisten er blevet underrettet.