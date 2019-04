Transportorganisationer fra øst og vest skriver til EU-Parlamentet

Onsdag 3. april 2019 kl: 10:36

Otte europæiske transportforeninger vil gøre op med dødvandet for mobilitetspakken: Det er tid at handle



Endnu engang har EU-Parlamentet måttet udsætte afstemningen om de tre vigtige temaer i mobilitetspakke 1 om cabotage, køre- og hviletid samt udstationering af arbejdstagere.



Vores organisationer, der repræsenterer operatører over hele EU, ønsker hermed at udtrykke vores dybe bekymring over, at en hel industri i EU's indre marked bliver holdt som gidsler af grupper af parlamentsmedlemmer, som tydeligvis anvender procedurereglerne til at forsinke eller komplicere afstemningsprocedurerne.



EU's indre marked for vejtransport har behov for at få nye, harmoniserede regler, der kan leve op til nutidens udfordringer og krav. Europa-Parlamentet spænder ben for denne mulighed. Det sandsynlige resultat vil være et endnu større kludetæppe af nationale regler, som vil øge de administrative byrder og komplicere de grænseoverskridende operationer.



Vi opfordrer til, at der bliver arbejdet for en egentlig afstemning i Parlamentet. Dette vil gøre det muligt at fortsætte behandlingen af temaerne i det nye, kommende parlament og fortsætte forhandlingerne i ministerrådet efter Rådets brede tilgang til sagen i december 2018.



Eight European Transport Associations call for end to dead-lock on Mobility Package: Time to act



Once again the European Parliament has had to postpone the vote on the three important files in the Mobility Package 1 on cabotage, driving and rest time and posting of workers.



Our associations, representing operators all over the EU, want to express our deep concern that a whole industry of the EU Internal Market is being held hostage by groups of MEPs who are clearly using the rules of procedures to delay or complicate the voting procedures.



The EU Internal Market for road transport needs new, harmonized rules to face todays challenges and demands. The European Parliament is jeopardizing this possibility. The likely outcome will be an even greater patchwork of national rules, which will increase the administrative burden and complicate cross border operations.



We urge you to work for a vote in the Parliament. This will allow the files to proceed into the new Parliament and negotiations with the Council, following the General Approach by Council from December 2018.



Af: Redaktionen Erklæringen viser, at der er enighed mellem organisationer fra både Vest- og Østeuropa om at stå offentligt sammen om en meget skarp udtalelse, der kort kan formuleres: Nok er nok - parlamentsmedlemmerne må tage et ansvar.Derudover er udtalelsen også et oplæg til den kommende valgkamp om pladserne i EU-Parlamentet. Valget finder sted sidst i maj.De otte organisationer skriver(dansk oversættelse):Den originale tekst er på engelsk og kan ses her: