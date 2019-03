Polsk anklager undersøger to virksomheder med danske rødder

FAGBLADET 3F:

Fredag 29. marts 2019 kl: 11:30

Af: Redaktionen Anklagemyndigheden har sat undersøgelsen af de to firmaer - HBT Internationale Transporte Sp. z o.o. og AEH - Andersen Euro-Handel, der deler adresse i Koszalin - i gang på baggrund af en politianmeldelse indgivet af den regeringsuafhængige organisation (NGO) La Strada, der er et internationalt netværk imod menneskehandel og slaveri. Politianmeldelse bygger blandt andet på oplysninger fra det hollandske transportarbejderforbund, FNV, der hjalp de filippinske chauffører væk fra HBT og Andersen Euro-Handel.









Over for 3F Fagbladet afviser de involverede firmaer på adressen i Koszalin, at der er noget at komme efter.



















