Fremtidens transport var i fokus på transportmesse

Onsdag 27. marts 2019 kl: 10:25

Af: Redaktionen - Vi har været utrolig glade for de initiativer, som TINV har vist på transportmessen. Det har givet de besøgende mulighed for at få et indblik i fremtidens transport og vores messe fik et nyt pust, siger projektleder for messen, Nikolaj Haubjerg Jørgensen.Flere hundrede mennesker slog vejen forbi standen, som TINV gav navnet ”innovationsværksted”. Teknologi til selvkørende biler, elbil koblet til elnettet, virtual reality, diagnose af elbilens batteri, eye-catching og værktøjer til grøn omstilling var nogle af de tiltag, som de besøgende lod sig inspirere af.- Det har været nogle meget spændende dage, hvor folk har været nysgerrige både på grøn omstilling og på ny teknologi som vores virtual reality og eye-catching briller, som tracker chaufførers opmærksomhed i trafikken, siger sekretariatsleder i TINV, Lone Reppien Thomsen.Især modellen med de selvkørende biler udviklet af studerende fra Aalborg Universitet tiltrak meget opmærksomhed. Bilerne kommunikerer med hinanden og holder automatisk tilbage for for eksempel udrykningskøretøjer.300 elever fra erhvervsskolerOver 300 elever fra erhvervsskoler i Jylland var også forbi standen og her gav flere sig i kast med TINV’s opfordring til at vise og bygge fremtidens transport med lego.På standen havde besøgende også mulighed for at prøve et gratis værktøj - Grøn Beregner - til at beregne på en omstilling til for eksempel el eller gas.- Jo mere inspiration vi kan give fra TINV’s side, jo flere idéer kan andre få til, hvordan de kan arbejde med den grønne dagsorden og digitalisering i branchen. Det fik vi mulighed for her og derfor har vi været meget glade for at være tilstede på transportmessen, siger Lone Reppien Thomsen.På standen var følgende institutioner repræsenteret: DTU, MDC, SDU, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut og FORCE Technology.