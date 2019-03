Transportorgansation opsiger associeringsaftale med vognmandsforening

Tirsdag 26. marts 2019 kl: 12:25

Af: Redaktionen - I ITD er vi stærkt optaget af i fremtiden at koncentrere kræfterne om at yde et meget højt serviceniveau for vores egne medlemmer. Derfor skærer vi nu ind til benet og opsiger samarbejdet med Ribe Amts Vognmandsforening, så vi i fremtiden ikke længere skal stille rådgivning og information til rådighed for deres medlemmer også. Vi takker Ribe Amts Vognmandsforening for samarbejdet, og ønsker foreningen alt det bedste fremover, siger ITD’s bestyrelsesformand, Gert Jakobsen.