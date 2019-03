Tyve kigger ind i lastbiler - og politiet kan kigge med

Tirsdag 26. marts 2019 kl: 11:47

En to-delt løsning

Tid og kontakter i politiet afgørende



Af: Redaktionen - Vi har set tyverier af alt fra toiletpapir og skrot til deciderede luksusvarer, computere TV og fødevarer. Vi har i dag desværre en situation, hvor man må sige, at hvis godset kan sælges, er det i farezonen for at blive stjålet, siger Lars Albæk, der er senior konsulent og indehaver af konsulentfirmaet AL-Kon, der er specialist i forebyggelse og bekæmpelse af transportkriminalitet på landevejene.Lars Albæk er derfor ikke overrasket over, at omkring 75 procent af alle lastbiler har kighuller i presenningen, som en eller flere tyve har skåret for at se, om der er noget, der er værd at stjæle i lastrummet.Lars Albæk peger på, at tyvene i dag går målrettet efter at stjæle hele eller dele af lasten, fordi selve lastbilen ofte er sikret med udstyr, der gør det umuligt at stjæle den. Det er i sagens natur nemmere at genfinde et helt vogntog, end at finde varer, der er læsset om i en anden lastbil eller lager.De mange huller efter kriminelle ”kiggere” understreger ifølge Lars Albæk, at hovedparten af alle transporter er i farezonen. Den langsigtede løsning, er at sørge for en markant øgning af antallet af sikrede parkeringspladser overalt langs Europas landeveje.Men, selvom det skulle blive besluttet i morgen at bygge flere hundrede af sådanne anlæg, vil der gå mange år, før de er klar.Derfor må man se sig om efter alternative løsninger til at sikre selve godset, så man kan få sine varer tilbage, efter at de er blevet stjålet.Lars Albæk forklarer, at der er to forhold at tage højde for, når det handler om at få finde gods, der for eksempel er blevet flyttet af tyvebander fra et vogntog til tyvenes køretøj.- Det første aspekt handler om, at man som lastejer skal sikre sin last med en GPS-enhed, der er batteridrevet med et langtidsholdbart batteri. Det andet aspekt er, at man skal have en autoriseret adgang til det lokale politi i hele Europa.Lars Albæk fremhæver, at AL-Kon er en del af netværket ”SecuriTrack”, som består af nationale kontrolcentraler med direkte politiadgang i hele Stor-europa.- Samarbejdet sikrer, at vi kan få fremført sporingsdata til politiet i det land, hvor det stjålne gods befinder sig og samtidig kan den lokale kontrolcentral give alle de supplerende oplysninger, der skal til. På den måde kan vi forholdsvist ukompliceret få politiet til at rykke ud i en fart og oftest med det resultat, at vi får alle de stjålne genstande tilbage, siger Lars Albæk.Netop det faktum, at det er lokale politigodkendte kontrolcentraler, der anmoder politiet om assistance betyder meget i forhold til at spare tid. Der er ingen sprogproblemer, og politiet ved, at anmelderen er en, det kan stole på. Lars Albæk forklarer, at det er vanskeligt, for ikke sige umuligt, for ”Vognmand Jensen” fra Danmark at få for eksempel politiet lidt uden for Sofia i Bulgarien til at rykke ud.Lars Albæk understreger, at den tid, der går fra tyveriet opdages, og til politiet alarmeres og reagerer, skal være så kort som muligt og er altafgørende for, at man finder godset igen. Han peger også på, at det er logistisk umuligt at udstyre alle dele af godset med sporingsudstyr og derfor befinder der sig normalt kun få ”trackere” i godset.- Det siger sig selv, at man helst skal have genfundet godset i en fart, mens alle varerne er samlet et sted og ikke fordelt til en række lokale hælere. Ellers risikerer man at stå med to computerskærme i stedet for de 300, der forsvandt, siger han.AL-Kon’s koncept med SecuriTrack kombineret med en batteridrevet GPS-løsning har været i brug i nogle år og har allerede sikret genfindelse af gods for over 30 millioner kroner i lande som Tjekkiet, Italien, England, Polen Tyskland og Sverige.







Ud over de genfundne værdier er der i hvert enkelt tilfælde blevet arresteret flere kriminelle, som er blevet taget sammen med tyvegodset.





