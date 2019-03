Det kommunale selvstyre styrkes i den kollektive trafik

TRANSPORTMINISTEREN:

Tirsdag 26. marts 2019 kl: 10:28

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Organiseringen af den lokale og regionale kollektive trafik er i dag opdelt, så regionerne har ansvaret for privatbanetrafik og en del af bustrafikken, den såkaldte regionale bustrafik, som de dermed både beslutter og betaler. Kommunerne har ansvaret for at beslutte og betale for den lokale bustrafik. Både kommuner og regioner bestiller bustrafikken hos de regionale trafikselskaber, som i dag også bliver styret af både kommuner og regioner. Denne organisering bliver med aftalen om sundhedsreformen ændret.- Med sundhedsreformen giver vi kommunerne ansvaret for både den lokale og regionale kollektive trafik gennem en fuld kommunal styring af trafikselskaberne. Det giver en forenkling af ansvaret for den kollektive trafik. Samtidig er der tale om en decentralisering, da vi styrker kommunernes ansvar på området, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).Ifølge aftalen mellem VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti vil det være de regionale trafikselskabers bestyrelser, der bliver ansvarlige for at beslutte omfanget af den regionale bustrafik og privatbanetrafikken - bestyrelser, der vil være udpeget af kommunerne. Det betyder, at ansvaret for den regionale og lokale kollektive trafik bliver samlet hos kommunerne. De midler, som regionerne i dag yder i tilskud til bustrafik og letbanetrafik, skal overføres til kommunerne, mens tilskuddet, som regionerne yder til privatbanetrafik, skal tilføres direkte til trafikselskaberne.- Når vi med sundhedsreformen omlægger ansvaret for den regionale kollektive trafik, er det centralt, at kommunerne i den fremtidige organisering har mulighed for at levere den service til borgerne, som de kender i dag. Vi sørger derfor for, at det fulde tilskud, som regionerne i dag bruger på den kollektive trafik, overføres til kommunerne og trafikselskaberne, siger finansminister Kristian Jensen (V).Omlægning til kommunal styring af trafikselskaberne vil gælde for hele landet.- Det er vigtigt, at vi sikrer overblik og dynamik i den kollektive trafik. Når vi i højere grad samler ansvaret for den kollektive trafik under kommunerne, skaber vi også mere nærhed. Kommunerne ved helt præcist, hvor behovene er størst i netop deres lokalområde. Vi tror på, at det vil skabe en mere gnidningsfri infrastruktur, siger Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.I hovedstadsområdet skaber de mange forskellige transporttilbud særlige forhold, som betyder, at VLAK-Regeringen har foreslået en overbygning på den landsdækkende løsning - Hovedstadens Offentlige Transport (HOT). HOT vil få til formål at styrke den kollektive trafik yderligere i hovedstadsområdet. En arbejdsgruppe er nedsat for at konkretisere modellens nærmere detaljer. Med udgangspunkt heri vil transport-, bygnings- og boligministeren tage initiativ til forhandlinger.Da der i dag er under tre måneder til Folketingsvalget, der senest skal finde sted midt i juni, ligger der et større arbejde med at få lovgivningen på plads. Bliver lovgivningen ikke vedtaget inden valget, bortfalder den og skal - hvis den skal gennemføres - fremsættes på ny efter valget.