Maritim service-virksomhed har indviet ny testhal

Mandag 25. marts 2019 kl: 12:48

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Da VMS Group i 2016 fik det tyske og skandinaviske agentur på den nyudviklede GE-motortype V250 og L250 var det et gennembrud, der på mange måder har betydet, at den danske virksomhed har fået et kompetenceløft.Udover selve salget af motoren står VMS Group for at opbygge generatorsæt efter kundernes ønsker, herunder såvel design af bundrammer som de tekniske beregninger af vibrationer og støjniveauer samt montage og idriftsættelse af de færdige generatorsæt ombord på skibe.Det nye forretningsområde har resulteret i, at VMS Group har indrettet en testhal for at køre færdige test på de sammenbyggede generatorsæt, inden de afskibes fra Frederikshavn for at blive monteret i skibe verden over.De første generatorsæt af VMS Group’s eget design er blevet færdigtestet i hallen på havnen i Frederikshavn, så de er klar til at blive sendet til det norske værft Ulstein Verft for at blive monteret i en nybygning til det amerikanske krydstogtrederi Lindblad Expeditions. Det er en ordre fra sidste år, der er klar til levering efter et grundigt analyse- og udviklingsarbejde fra medarbejderne i VMS Group’s afdeling for skibsdesign og ingeniørtjenester.VMS Group peger på ,at miljøkrav, reduktion af støj og vibrationer især har betydning for krydstogtskibe, færger og andre fartøjer med persontransport. Derfor har VMS Group udviklet sit eget design af generatorsæt, der i højere grad imødekommer kundernes specifikke behov. Blandt andet er bundrammen for de nye generatorsæt opbygget med dobbelt vibrationsdæmpning, der nedsætter vibrationen betydeligt.Under testkørslerne i marts har VMS Group inviteret kunder og samarbejdspartnere til at se den nye testhal. Her kunne gæsterne ved selvsyn opleve, hvordan man uden problemer kan stille en mønt på højkant på bundrammen. Selv når motoren kører under store lastændringer, vælter mønten ikke. VMS Group fremfører også, at udledningen fra skorstenen blot er en lille hvid sky, der forsvinder hurtigere end man kan nå at tage et billede af den.Testhallen er helt afgørende for, at VMS Group kan udnytte det nye forretningsområde optimalt. Faciliteterne på havnen i Frederikshavn vil også betyde, at den danske virksomhed kan tilbyde test af andre motortyper.- Vi er ikke stødt på andre europæiske faciliteter, der kan tilbyde disse uafhængige testkørsler udenom de store motorfabrikanter. Vi tilbyder testkørsel af motorer, generatorer og andet relateret udstyr af alle fabrikater, siger salgsdirektør i VMS Group, Kim Rasmussen.