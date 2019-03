Lastbilchauffør slap uskadt

Af: Jesper Christensen Personbilen blev slynget rundt, mens lastbilen der var lastet med gylle væltede ved uheldet, så gyllen løb ud. Føreren af personbilen - en 52-årig mand fra Nakskov - blev efterfølgende fløjet til rigshospitalet til behandling for sine kvæstelser, mens en 13-årig dreng, der var passager i bilen, blev kørt til et tjek på sygehuset i Nykøbing Falster. Ifølge politiet kom lastbilchaufføren ikke noget til ved uheldet.Et tjek af krydset på google viser, at biler, der kører på Tårs Landevej har fuld stop i det pågældende kryds.