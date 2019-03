Opmærksomhed er en god ting - det omvendte er farligt

Fredag 22. marts 2019 kl: 08:36

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Cyklisten forsøgte at bremse, men ramte den 21-årige kvinde og røg henover styret og ned på asfalten. Den 27-årige cyklist blev kørt til skadestuen for at blive kontrolleret for smerter i hoved og håndled. Den 21-årige kvinde fik næseblod som følge af sammenstødet.