Vognmandsorganisation melder alt klar til transportmesse

Onsdag 20. marts 2019 kl: 12:30

Af: Redaktionen - DTL-standen er fra planlægningens første fase sket i tæt koordinering med Circle K og Nordens største forsikringsselskab, If, som vi siden årsskiftet har kørt et helt tæt parløb med, og som glæder sig til at møde DTL-medlemmerne og fortælle om de mange forsikringsfordele, DTL-medlemmerne kan opnå, siger Erik Østergaard, der er DTL’s administrerende direktør og formand for komiteen bag Transport 2019.- Circle K har i år sin egen stand helt op ad DTL’s, og vi har et fælles loungeområde, hvor vognmændenes behov kan drøftes under uformelle rammer. Vi har lavet en stand med udgangspunkt i vognmandens behov og med fokus på alle de mange muligheder og tilbud, som DTL-medlemsskabet giver og med alle samarbejdspartnerne lige ved hånden, siger han.På standen kan messegæsterne ud over If og Circle K finde TungVognsSpecialisten (TVS), Applus, SOS Dansk Autohjælp, COMAsystem og Jyske Finans. Vognmænd og andre interesserede vil også kunne møde alle DTL-konsulenterne og en række af DTL’s netværk og specialforeninger på standen.- Vi har i år valgt at fokusere benhårdt på de konkrete behov, som vognmanden har i hverdagen. Og samlet tilbuddene under ét. Vi skal have kåret finalisterne til Årets Transportvirksomhed på messen, som i år er lagt på Volvos stand. Og vi har sagt ja til at afvikle kåringen af Årets Chauffør på DTL-standen. Men ellers holder vi fokus på bedre muligheder for det direkte møde med DTL og vores stærke samarbejdspartnere, siger Erik Østergaard.