Busser fra Setra og Mercedes-Benz fylder på busstand

Onsdag 20. marts 2019 kl: 11:32

Setra dobbeltdækker 531

Mercedes-Benz Tourismo

Sprinter 75 - Ny City bus

Mercedes-Benz Citaro Hybrid - årets bybus i Europa 2019 kåret på IAA2018



Mercedse-Benz Tourismo RH

Af: Redaktionen EvoBus Danmark beskriver de udstillede busser således:En drøm af en bus. Med en majestætisk elegance, moderne design og ikke mindst imponerende størrelse ses den nye Setra dobbeltdækker 531. Bussen er helt i front med nye sikkerhedssystemer samt komfort og design i en klasse helt for sig selv, både for chauffør og pasagerer. Ny udviklet toilet og køkken i en standard, som ikke er set før, og med et lækker design, som vil gøre det til en rejseoplevelse ud over det sædvanlige.Den nye Mercedes-Benz Tourismo bliver også vist på standen, også her vil komfort og design være i særklasse, og specielt skal også bemærkes at den nye Tourismo er i en klasse helt for sig selv, i forhold til brændstofs økonomi og sikkerhed.Først gang i Danmark. Sprinter city-bussen er nu kommet i en helt nye og forbedret udgave - med plads helt op til 38 passager trods sin beskedne størrelse. Bussen er fleksibelt indrettet med 16 siddepladser samt plads til kørestol. Bussen er baseret på det helt nye Sprinter-chassis med den helt nyudviklede Mercedes motor med det laveste brændstofforbrug i sin klasse. Et køretøj både til by og land kørsel.En af de helt nye hybrid-bybusser er ligeledes udstillet på årets udstilling. Bussen er venligst udlånt af Nobina og er udstyret klar til brug med blandt andet Skantec-overvågningsudstyr, Hanover destinations skilte, Rejsekortet mm. Bussen er udstyret med den nye Mild-Hybrid drivline, som sparer 10 procent brændstof sammenlignet med en konventionel Citaro. Bussen er en lavgulvbus som opfylder alle krav til bybuskørsel i Danske byer.Mercedse-Benz Tourismo RH, der er en klassisk turistbus, sælges nu på service leasing - alt inklusiv. På Mercedes-Benz stand ses også Tourismo RH modellen, en bus som er perfekt til dags turist ture, men med samme komfort som er kendt fra det øvrige program. Som noget nyt har vi valgt at tilbyde denne med service-leasing, et koncept hvor alt er inkluderet. I månedsydelsen indgår både leasingafgift, fuld serviceaftale samt enhver risiko for restværdi, idet denne er dækket af Evobus. Med andre ord, har du kørslen har vi bussen.